Scanzano Jonico fa il pieno di risate: trionfo per il cabaret del “Trio la Ricotta”

Grandi risate, applausi ed una partecipazione entusiasta, hanno caratterizzato la serata di cabaret del “Trio la ricotta” a Scanzano Jonico, siglando un trionfo, già preannunciato, per la città di Scanzano Jonico che li ha accolti.
Lo spettacolo ha riscontrato un enorme successo che è andato ben oltre i confini geografici locali, accaparrandosi una bella fetta di pubblico anche dalle città vicine.
I lucani doc del “Trio la ricotta”, sulle scene da quasi quarant’anni, dissacrano con sapiente ironia i pregiudizi legati al sud Italia.