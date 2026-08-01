Musica, mare e spensieratezza: la grande estate di Metaponto si accende il 7 agosto! L’evento

Un’altra grande serata di musica per l’Estate a Metaponto.

C’è qualcosa di unico nella musica vissuta sul mare: il suono che si mescola alla brezza della sera, le luci della costa, il piacere di incontrarsi e condividere momenti di spensieratezza.

Venerdì 7 agosto, presso Piazza Alessidamo – Metaponto, Le-One e Ale Basciano saranno i protagonisti di una serata di spettacolo e divertimento, nella splendida cornice della nostra località balneare.

Un appuntamento che racconta lo spirito dell’estate e che vuole Metaponto come luogo di incontro e accoglienza portando musica ed eventi nel cuore della nostra costa.

L’evento è stato voluto dall’Amministrazione Comunale, che ha scelto di destinare a questa iniziativa parte delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata nell’ambito dell’Operazione Patrimonio Culturale Intangibile 2026.

L’investimento complessivo è di 35.000 euro oltre IVA comprensivo dei cachet degli artisti, degli allestimenti tecnici e degli oneri necessari per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Perché l’estate è anche questo: mare, musica, spensieratezza e momenti da ricordare.

Di seguito la locandina con i dettagli.