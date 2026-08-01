Concorso da 400 posti per Vigili del Fuoco basta il diploma: quali sono le prove e quando scade

Sembra un intervento che fa il paio con l’attuale situazione incendiaria che attraversa l’Italia, dalle aree interne alle coste.

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco a tempo pieno e indeterminato.

La procedura, come fa sapere quifinanza, andrà a rafforzare i presidi del Corpo Nazionale su tutto il territorio, garantendo il giusto numero di unità operative volte a prevenire e a gestire le emergenze.

I 400 posti a tempo indeterminato saranno divisi per tutte le Regioni d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Come è ormai consuetudine per le selezioni pubbliche, il bando prevede una riserva di posti a favore di categorie tutelate dalla legge. In questo caso avranno precedenza, a parità di punteggio:

il personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno un anno;

i militari delle Forze Armate in ferma prefissata.

Dal momento che si tratta di personale da assumere per un ruolo operativo ad alto impatto tecnico e fisico, l’accesso alla qualifica iniziale richiede requisiti anagrafici e di idoneità specifici.

Le persone interessate a inoltrare la propria istanza dovranno:

aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado entro i termini previsti dal bando;

non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

non aver compiuto il 37° anno di età nel caso in cui si fosse iscritti agli elenchi dei vigili volontari da almeno un anno.

Ovviamente, i candidati dovranno possedere i requisiti generali richiesti per la partecipazione a qualsiasi concorso pubblico, tra cui:

la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

l’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni operative e dei compiti d’istituto;

assenza di condanne penali passate in giudicato o procedimenti che ostacolino l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;

requisiti morali e di condotta previsti dalla normativa vigente per i concorsi nell’ambito delle Forze di Polizia e dei Corpi armati.

Il concorso si articola in diverse fasi. Sarà sempre necessario aver conseguito almeno la sufficienza per essere sicuri di essere ammessi alla prova successiva.

Tutti gli esami sono stati pensati per valutare la preparazione teorica ma, soprattutto, quella pratica.

La prima prova, denominata nel bando preselettiva, si svolgerà al computer e sarà articolata in quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti:

storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

elementi di chimica e fisica;

problemi volti a stimolare le capacità logico-deduttive e analitiche;

utilizzo di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

lingua inglese.

Chi avrà superato il test, sarà sottoposto a tre prove pratiche e motorie volte ad accertare la resistenza fisica, l’equilibrio, la coordinazione motoria e l’attitudine all’operatività in scenari di soccorso ed emergenza.

Sarà attribuito un punteggio sulla base dei titoli conseguiti. Saranno valutate positivamente certificazioni come:

patenti di guida speciali;

patenti nautiche;

brevetto di soccorso acquatico;

brevetto di soccorso alpino.

Anche l’anzianità di servizio maturata come volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco aiuterà a scalare la graduatoria.

Infine, i candidati sosterranno visite mediche specialistiche e colloqui con psicologi per verificare la piena idoneità fisica e comportamentale alla mansione.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica dedicata ai concorsi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all’indirizzo, raggiungibile anche tramite reindirizzamento dal portale inPA.

Per accedere alla compilazione della domanda è necessario avere un dispositivo di identificazione digitale a scelta tra Spid, Cie o Cns. Servirà anche avere un indirizzo di posta elettronica certificata, su cui verranno recapitate tutte le comunicazioni relative al concorso.

Le candidature dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 4 agosto alle ore 00.00.