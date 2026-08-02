Torna la StraBernalda: atleti in gara nel centro storico tra cultura e sport

La StraBernalda raggiunge un traguardo speciale e lo festeggia con la 9ª edizione della Bernalda Runners, organizzata dall’omonima associazione sportiva.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“Gli atleti attraverseranno il cuore della nostra città percorrendo sei giri lungo Corso Umberto I, in un itinerario che sarà molto più di una gara: un vero viaggio nella storia e nell’identità di Bernalda.

Un’occasione per raccontare ai tanti partecipanti provenienti da diverse regioni la bellezza dell’antica Camarda, il fascino del suo centro storico, le storie di nobili e briganti, di piazze e castelli, di mare e terra, di tradizioni e del legame con la famiglia Coppola.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza degli amici dell’ASD La Mandra del Salento, simbolo di un bellissimo gemellaggio culturale tra la Magna Grecia e la Grecìa Salentina, e dei Pacer Tribe, il più importante gruppo di pacer d’Italia, che con i loro caratteristici palloncini colorati accompagneranno gli atleti verso il traguardo, offrendo ritmo, sostegno e tanto entusiasmo.

Sarà una giornata di sport, condivisione e promozione del nostro territorio, in cui Bernalda si confermerà luogo di accoglienza, bellezza e passione.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare e a sostenere gli atleti lungo il percorso, per vivere insieme una grande festa dedicata allo sport e alla nostra comunità.

Domenica 2 Agosto

Start ore 19:00

Corso Umberto

Vi aspettiamo numerosi!”.