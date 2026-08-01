Sede della Dirigenza Scolastica “Valsinni – Tursi”: queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Salvatore Cosma, Consigliere Comunale di Tursi (Già Sindaco della Città di Tursi):

“In merito alle dichiarazioni rese dal Sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 30 luglio relativo al paventato mancato trasferimento della sede della Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Valsinni – Tursi”, il consigliere comunale ed ex Sindaco Salvatore Cosma interviene per fare chiarezza sulla vicenda e promuovere un’azione istituzionale congiunta.

​Durante la massima assise cittadina, il Sindaco ha riferito che, a seguito di interlocuzioni in Regione Basilicata con l’Assessore Cupparo, non sussisterebbero più i tempi tecnici per rendere operativo il trasferimento della sede direttiva a Tursi entro il 1° settembre prossimo.

​Una posizione che appare in netto contrasto con il percorso amministrativo e politico tracciato nei mesi scorsi.

Il 20 maggio scorso, infatti, nella sala consiliare del Comune di Tursi, il Presidente della IV Commissione Consiliare Regionale, Nicola Massimo Morea, annunciò pubblicamente che il trasferimento dell’Istituto Comprensivo sarebbe decorso proprio dal 1° settembre 2026, restando in attesa della sola delibera formale di Giunta Regionale.

​Alla luce di tali incongruenze, il Consigliere Cosma ha formalizzato in aula la proposta di istituire con massima urgenza un tavolo d’interlocuzione diretta con la Regione Basilicata, che veda la partecipazione congiunta di una rappresentanza di maggioranza e opposizione.

​”Sui temi strategici per la tenuta dei servizi fondamentali e per il futuro dei nostri giovani non possono esistere divisioni di parte,” dichiara Salvatore Cosma. “La salvaguardia del patrimonio scolastico di Tursi richiede l’unanimità di intenti e la massima compattezza istituzionale.”

​La proposta ha incassato l’apertura e il sostegno anche di esponenti della maggioranza, tra cui la consigliera Bruneo, concorde sulla necessità di presentare un fronte cittadino compatto dinanzi al Governo regionale.

​Ciononostante, il Sindaco ha espresso indisponibilità ad accogliere l’iniziativa, ritenendo esaustiva l’attività istruttoria finora svolta a titolo personale.

​’Riteniamo che un’azione condotta esclusivamente a titolo individuale rischi di depotenziare il peso politico e la forza contrattuale del Comune di Tursi in un passaggio decisivo per la nostra comunità,’ prosegue Cosma. ‘Se vi sono state dinamiche regionali che hanno rallentato o deviato l’iter già positivamente instradato, è dovere di tutto il Consiglio pretenderne conto nelle sedi opportune.’

​Esistono tuttora i tempi tecnici e formali affinché la Giunta Regionale della Basilicata approvi il provvedimento definitivo in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico.

​’Rivolgo pertanto un rinnovato e accorato appello al Sindaco Adduci affinché superi le perplessità e guidi, insieme a tutte le forze consiliari, una delegazione d’urgenza in Regione.

È il momento di far valere con determinazione le ragioni di Tursi: la tutela della scuola e del nostro territorio richiede fatti concreti e l’autorevolezza di una sola voce istituzionale'”.