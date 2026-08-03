Meteo Matera: continua il caldo ma forse pioggia pomeridiana in questi giorni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Nello specifico sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su materano, litorale ionico e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Martedì 4 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 25°C.
Mercoledì 5 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 25°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.