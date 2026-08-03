Uisp Matera chiude in crescita la stagione sportiva 2025/26: oltre 5000 tesserati, 56 associazioni e migliaia di persone coinvolte

Sport, inclusione, scuola, ambiente e partecipazione.

Sono questi i pilastri che hanno caratterizzato la stagione sportiva del Comitato Territoriale UISP di Matera, che chiude l’anno con numeri in costante crescita e una presenza sempre più capillare sul territorio.

Oltre 5.000 tesserati e 56 tra Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni di Promozione Sociale affiliate testimoniano la vitalità di un movimento che continua a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, occasione di benessere e strumento di coesione sociale.

Il calendario delle attività ha visto protagoniste le grandi manifestazioni nazionali promosse dalla UISP.

Vivicittà, la storica corsa che ogni anno unisce città italiane e internazionali all’insegna della pace, dell’ambiente e della solidarietà, ha coinvolto a Matera circa 1.500 partecipanti. Grande partecipazione anche per Bicincittà, che ha riunito circa 300 persone in una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla valorizzazione degli spazi urbani.

Il Comitato ha inoltre aderito alla Move Week, la settimana europea dedicata alla promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita, proponendo iniziative aperte alla cittadinanza per sensibilizzare sull’importanza del movimento come strumento di salute, benessere e inclusione sociale.

Accanto agli eventi sportivi, il Comitato ha confermato il proprio impegno sui temi dei diritti e dell’inclusione, aderendo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e alla Giornata mondiale del rifugiato, iniziative che hanno ribadito come lo sport possa rappresentare un efficace strumento di dialogo, integrazione e contrasto a ogni forma di discriminazione.

L’impegno della UISP sul fronte dell’inclusione si è tradotto anche nel progetto “Socializziamo”, realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. L’iniziativa ha coinvolto bambini con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie in un percorso basato sulla pratica del nuoto, favorendo la socializzazione, il benessere psicofisico e la costruzione di occasioni di incontro e condivisione attraverso lo sport.

Grande attenzione è stata riservata al mondo della scuola attraverso il progetto EduSport, realizzato negli istituti scolastici della città di Matera.

Un percorso che ha coinvolto centinaia di studenti in attività dedicate all’educazione motoria, ai corretti stili di vita, all’alimentazione e alla cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra scuola, sport e comunità educante.

A queste iniziative si è affiancato anche il progetto “Nuoto a Scuola”, che ha consentito agli alunni di avvicinarsi alla pratica natatoria, promuovendo l’attività fisica e l’acquisizione di competenze motorie fondamentali attraverso un percorso educativo svolto in piscina.

Parallelamente è proseguito il progetto AGE – Affrontare il cambiamento demografico attraverso lo sport, sviluppato nei comuni di Matera, Bernalda, Grassano e Valsinni, con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo, il benessere delle persone e il dialogo tra generazioni attraverso la pratica sportiva.

Nel corso della stagione il Comitato ha inoltre promosso i Gruppi di Cammino, iniziativa che continua a coinvolgere un numero crescente di cittadini, favorendo uno stile di vita attivo attraverso passeggiate organizzate e momenti di socializzazione, confermando l’importanza dell’attività motoria come strumento di prevenzione e benessere.

Grande partecipazione anche per il Centro Estivo Multisport, che ha rappresentato un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio. Attraverso attività sportive multidisciplinari, giochi e laboratori, bambini e ragazzi hanno vissuto un’esperienza educativa all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della crescita personale, sperimentando lo sport come momento di divertimento e formazione.

Numerose anche le collaborazioni avviate e consolidate nel corso dell’anno con associazioni e realtà del territorio. Insieme alla Pro Loco UNPLI di Miglionico è stata organizzata una giornata dedicata allo sport in piazza, mentre con l’ASD Team Bike Matera sono stati promossi eventi ormai consolidati come Nove Colli Lucani e I Giganti della Lucania, manifestazioni che coniugano attività sportiva, promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio paesaggistico lucano.

Tra le novità più significative della stagione figura anche “Studenti in Campo”, il primo torneo provinciale studentesco di calcio a 5 organizzato in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Matera. L’iniziativa ha riportato lo sport al centro della vita scolastica come momento di aggregazione, partecipazione e sana competizione, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori della provincia in un percorso capace di valorizzare il gioco di squadra, il rispetto delle regole e i valori educativi dello sport.

Dichiara il presidente del Comitato Territoriale UISP Matera, Michele Di Gioia:

“I numeri rappresentano un motivo di soddisfazione, ma raccontano soltanto una parte del lavoro svolto.

Dietro ogni iniziativa ci sono decine di associazioni, volontari, insegnanti, amministrazioni, famiglie e cittadini che condividono la nostra idea di sport: aperto, inclusivo e accessibile a tutti.

La crescita del nostro Comitato dimostra che il territorio risponde quando lo sport diventa uno strumento di partecipazione, educazione e coesione sociale.

Continueremo a investire nella rete costruita in questi anni, sviluppando nuovi progetti e rafforzando la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni”.

Forte dei risultati raggiunti, il Comitato Territoriale UISP di Matera guarda ora alla nuova stagione con l’obiettivo di consolidare le attività avviate, ampliare ulteriormente la rete delle associazioni affiliate e promuovere nuovi percorsi capaci di coinvolgere cittadini di ogni età. Per la UISP lo sport continua a essere molto più di una pratica agonistica: è uno strumento di benessere, inclusione, educazione e crescita dell’intera comunità.