“Nessuno si senta solo”: a Scanzano Jonico la cultura della prevenzione unisce medicina, istituzioni e arte

Si è svolta ieri, domenica 2 agosto, nella suggestiva Terrazza del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, l’evento “Oncologia oggi – Prevenzione, Diagnosi precoce e Cure personalizzate: come aumentare le possibilità di guarigione”, promosso dall’Associazione Arcobaleni rosa, con la compartecipazione del Comune di Scanzano Jonico e della Pro Loco.

L’incontro, che ha visto anche la partecipazione dell’Assessore regionale Cosimo Latronico, con delega alla salute, si è aperto con i saluti di Anna Zaccaria, Presidente dell’Associazione Oncologia Arcobaleni Rosa la quale ha poi lasciato spazio alla giornalista Francesca Rodolfo che ha moderato il confronto tra ospiti illustri come:

l’Oncologo ed Ematologo Dott. Michele Aieta,

il Dott. Francesco Giotta, Breast Unit, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari,

il Pediatra Dott. Buono,

il Direttore S.C. U.O.C. di Radiodiagnostica Aziendale Dott. Tonino Cavallo,

l’Ematologo e Direttore del Programma Trapianti dell’Unità di Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell’Ospedale San Carlo di Potenza Dott. Michele Cimminnello,

la Dott.ssa Beatrice Di Venere, Direttrice della Chirurgia Generale P.O. di Policoro,

la Dott.ssa Agata Puzzovivo, Cardiologia, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari,

il Prof. Luca Maria Schönauer, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi “A. Moro” di Bari.

Un parterre d’eccellenza, quindi, che ha coinvolto il numeroso pubblico presente, illustrando qual è l’iter e quali sono le prassi da seguire per la prevenzione contro il tumore, ricordando che questa è l’arma più potente che ognuno di noi ha a disposizione per sconfiggere quello che è ormai il male del secolo.

Il Sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello, da sempre attento a queste tematiche, ha così commentato la serata:

“parlare di tumori dovrebbe diventare un appuntamento fisso perché informare, sensibilizzare e avvicinare la gente a questo tema, è un dovere anche di chi amministra.

Lo scorso anno abbiamo organizzato un incontro in cui si è parlato della lotta contro il tumore ovarico.

Quest’anno, grazie all’Associazione Arcobaleni Rosa, a cui rivolgo il mio personale ringraziamento, con la mia maggioranza abbiamo scelto di allargare gli orizzonti, parlando di questa patologia a 360° e aprendo le porte a diversi interventi scientifici che hanno fornito gli strumenti necessari per capire tutto quello che c’è da sapere su questo terribile male e soprattutto per ribadire il concetto che una diagnosi precoce può salvare la vita.

Dopo aver notato lo sguardo attento e commosso dei concittadini presenti tra il pubblico ho capito che la gente ha bisogno di incontri come questo e quindi la nostra campagna di sensibilizzazione non si fermerà qui perché io e la mia squadra, continueremo ad organizzare incontri simili affinché nessuno si senta solo nella terribile battaglia contro il tumore“.

Ad impreziosire la serata, la presenza dell’artista scanzanese Gina Lazzari che ha realizzato una bellissima opera in estemporanea e la proiezione di fotografie artistiche degli utenti del Centro Smile di Policoro a cura della Dott.ssa Clara Tufarelli.

Serate come quelle di ieri, ci insegnano che si possono trattare argomenti seri, valorizzare il lavoro incessante dei medici che combattono in prima linea contro il tumore e ricordare di fare costante prevenzione, anche con quella sana leggerezza che spesso viene meno quando si parla di argomenti così delicati.