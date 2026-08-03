Bernalda, Acquedotto Lucano ripara due perdite in tempo record. Ecco i dettagli

Un’emergenza risolta in tempi record, proprio nel cuore delle ferie estive.
Domenica 2 agosto, una squadra di Acquedotto Lucano ha completato con successo, e in poche ore, un intervento rivelatosi tutt’altro che semplice.
I tecnici sono giunti a Bernalda a seguito di diverse segnalazioni per cali di pressione idrica nelle aree circostanti il centro storico.
Giunti sul posto, gli operatori hanno speditamente rintracciato una lesione della rete locale in via Niccolò Tommaseo, avviando in breve tempo i lavori necessari al ripristino della condotta ammalorata.
Per garantire la continuità del servizio nelle abitazioni della zona, la squadra ha poi effettuato un’ulteriore verifica per individuare eventuali altri punti critici lungo il tratto interessato.
L’ispezione ha così permesso di rilevare una seconda lesione, sebbene di minore entità, anch’essa prontamente riparata.
Le attività si sono concluse in poco più di quattro ore, confermando il netto miglioramento raggiunto negli ultimi mesi nelle tempistiche medie di risoluzione dei guasti straordinari.
Tuttavia, considerata la vetustà della condotta locale — che non permette di escludere del tutto il rischio di future criticità — il gestore idrico regionale manterrà alta la guardia, continuando a monitorare costantemente i parametri di funzionalità della rete nell’area interessata.