Accettura riabbraccia i suoi figli nel mondo: spazio alle voci e alle esperienze di chi vive lontano. Il programma dell’evento

Torna per il quarto anno consecutivo la Giornata degli Accetturesi nel Mondo, l’appuntamento che il Comune di Accettura dedica alla propria comunità di emigranti sparsa nei quattro angoli del pianeta.

L’evento, organizzato dal Comune di Accettura con il patrocinio della Regione Basilicata, si terrà il 12 e 13 agosto 2026 e vedrà la collaborazione di Mondi Lucani, Amici della Basilicata in Lombardia, Federazione Associazioni Lucane in Germania, Circolo Culturale Lucano di Parma APS e Associazione Lucana di Stoccarda.

Due giornate pensate per intrecciare memoria e futuro, radici e mondo, in un percorso che unisce laboratori partecipativi, momenti istituzionali, arte e convivialità.

Il programma

Mercoledì 12 agosto

● Ore 16.00 – 19.00, Biblioteca comunale: laboratorio di scrittura e lettura “Radici d’inchiostro: parole, ricordi e memorie per non perdere le Radici”.

Giovedì 13 agosto

● Ore 10.00 – 13.00, Casa di San Giuliano: laboratorio di cucina di scambio “Sapori in dialogo: Accettura incontra Italia e Europa”.

● Ore 18.00, Sala Consiliare: inaugurazione della mostra collettiva “Radici e Visioni”.

● Ore 21.00, Anfiteatro comunale: interventi istituzionali e proiezione del docu-film “Accettura: un borgo senza confini”.

● Ore 22.00: degustazioni gastronomiche “I sapori della nostra terra”, con musica e intrattenimento.

Il filo conduttore della manifestazione è racchiuso nel motto scelto per questa edizione: “Le nostre radici ci uniscono, il mondo ci ispira.”

Il sindaco di Accettura, Pietro Varvarito, sottolinea il significato profondo dell’iniziativa:

“La Giornata degli Accetturesi nel Mondo non è soltanto un evento, ma un patto che rinnoviamo ogni anno con chi ha lasciato il nostro paese senza mai smettere di sentirlo casa.

Con questa quarta edizione vogliamo dare ancora più spazio alle voci e alle esperienze di chi vive lontano, perché Accettura non è definita dai suoi confini geografici, ma dalla rete di legami che continua a tessere nel mondo.

Il docu-film che presenteremo racconta proprio questo: un borgo che non ha confini, perché i suoi confini sono il cuore delle persone che lo portano con sé.”

La vicesindaca Sara Colucci aggiunge:

“Quest’anno abbiamo voluto arricchire il programma con laboratori che mettono al centro la partecipazione attiva: dalla scrittura alla cucina, fino all’arte della mostra ‘Radici e Visioni’.

Sono strumenti concreti per costruire ponti tra generazioni e tra chi è rimasto e chi è partito. Ringrazio tutte le associazioni dei lucani nel mondo che, da Parma alla Germania, dalla Lombardia a Stoccarda, continuano a collaborare con noi: è grazie a questa rete che la nostra comunità, ovunque si trovi, resta unita.”

L’evento è organizzato dal Comune di Accettura con il patrocinio della Regione Basilicata, in collaborazione con Mondi Lucani, Amici della Basilicata in Lombardia, Federazione Associazioni Lucane in Germania, Circolo Culturale Lucano di Parma APS e Associazione Lucana di Stoccarda.

Di seguito le locandine con i dettagli.