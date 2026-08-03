Parole sotto le stelle: Tursi si prepara alla seconda serata. Ecco il programma

L’Amministrazione Comunale di Tursi invita la cittadinanza al secondo appuntamento della rassegna culturale “Parole sotto le stelle”, una serata dedicata alla letteratura, al dialogo e alla bellezza del nostro territorio.
- Quando: 5 agosto 2026
- Ora: 20:30
- Dove: Piazza Amedeo di Savoia (Terrazzo dell’oratorio) – Rione Vallone
Questo il programma degli incontri:
- Saluti istituzionali
- Rosanna Cuccarese presenta il libro di poesie “Emozioni” e dialoga con Maria Grazia Campese;
- Antonio Grasso presenta “Grassobolario” e dialoga con Salvatore Verde;
- Intermezzi musicali per accompagnare la serata.
Un’occasione utile per vivere la cultura immersi nel fascino del borgo tursitano sotto il cielo stellato.
Ecco la locandina dell’evento.