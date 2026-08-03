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Parole sotto le stelle: Tursi si prepara alla seconda serata. Ecco il programma

3 Agosto 2026

L’Amministrazione Comunale di Tursi invita la cittadinanza al secondo appuntamento della rassegna culturale “Parole sotto le stelle”, una serata dedicata alla letteratura, al dialogo e alla bellezza del nostro territorio.

  • Quando: 5 agosto 2026
  • Ora: 20:30
  • Dove: Piazza Amedeo di Savoia (Terrazzo dell’oratorio) – Rione Vallone

Questo il programma degli incontri:

  • Saluti istituzionali
  • Rosanna Cuccarese presenta il libro di poesie “Emozioni” e dialoga con Maria Grazia Campese;
  • Antonio Grasso presenta “Grassobolario” e dialoga con Salvatore Verde;
  • Intermezzi musicali per accompagnare la serata.

Un’occasione utile per vivere la cultura immersi nel fascino del borgo tursitano sotto il cielo stellato.

Ecco la locandina dell’evento.