Matera: sottoscritto protocollo d’intesa per celebrare Pasquale Festa Campanile. L’iniziativa

A 100 anni dalla nascita e 40 dalla scomparsa, l’associazione Letti di Sera e Matera Film Festival hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per celebrare Pasquale Festa Campanile.

Regista, sceneggiatore e scrittore italiano, nato a Melfi nel 1927 e vissuto principalmente a Roma, dove ha lavorato con noti registi come Luchino Visconti e Neri Parenti e con numerosi attori, tra cui Catherine Deneuve, Ornella Muti, Adriano Celentano e Ugo Tognazzi.

L’accordo è stato siglato da Paolo Albano, presidente di Letti di Sera, Francesca Cristallo, vicepresidente Matera Film Festival, e Dario Toma, curatore del progetto Pasquale Festa Campanile 100.

Per i promotori dell’iniziativa è doveroso riscoprire una figura culturale che ha contribuito a scrivere la storia del cinema e della letteratura.

Alla presentazione del progetto è intervenuto in video collegamento Andrea Pergolari, docente di cinema all’Università La Sapienza di Roma, che ha evidenziato i punti di contatto tra il pensiero di festa campanile e la società attuale.

I suoi temi, ha detto, raccontano personaggi in cerca di identità e temi di grande attualità.