“Tre Sguardi sui Nostri Mondi”: l’arte contemporanea incontra la storia nella mostra dell’Abbazia di Montescaglioso. L’iniziativa

Il panorama culturale estivo della Basilicata si arricchisce di un appuntamento di grande spessore artistico.

Nelle suggestive sale del primo piano dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, tutto è pronto per l’inaugurazione della videoinstallazione e mostra fotografica intitolata “TRE SGUARDI SUI NOSTRI MONDI”.

L’evento, che aprirà le sue porte al pubblico il prossimo 6 agosto 2026, rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare le infinite sfumature della percezione visiva attraverso il talento di tre artisti.

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​La rassegna espositiva porta in scena i lavori di Carruozzolo, Mossuto e Tralli, tre sguardi differenti che si intrecciano per indagare e raccontare le realtà del nostro tempo.

L’iniziativa è curata dall’associazione di promozione sociale “Fatti non foste” insieme a Micla Petrelli, un sodalizio culturale che promette di offrire un allestimento di forte impatto emotivo e concettuale.

​A fare da manifesto spirituale e concettuale all’intera esposizione sono le celebri parole di Richard Avedon, che sintetizzano perfettamente la dedizione visiva e la necessità espressiva che animano gli autori in mostra:

​«Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa di legato alla fotografia, è come se avessi trascurato qualcosa di essenziale. È come se mi fossi dimenticato di svegliarmi»

— Richard Avedon

​L’Abbazia di San Michele Arcangelo, scrigno di storia e spiritualità, si conferma ancora una volta un palcoscenico d’eccezione per la promozione dei linguaggi artistici contemporanei.

Dal 6 al 23 agosto 2026, appassionati, visitatori e curiosi avranno l’opportunità di lasciarsi guidare da questa triplice prospettiva visiva, in un viaggio che unisce la suggestione del monumento storico alla modernità della videoinstallazione e della fotografia.

Di seguito la locandina con i dettagli.