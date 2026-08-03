Irsina punta alla Capitale italiana della Cultura 2029: “È un sogno e una visione”

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per l’avvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela.

Aggiunge Bardi:

“Accolgo con orgoglio la notizia che Irsina ha deciso di mettersi in gioco per questo prestigioso riconoscimento.

E’ un sogno, un’iniziativa di visione strategica che dà forza e slancio all’intera regione.

Irsina rappresenta una delle perle della nostra collina materana, un luogo in cui la storia, l’arte e l’accoglienza si fondono in un patrimonio d’eccellenza”.

Il Presidente sottolinea il valore del modello basato sul fare rete e sul fare tesoro delle esperienze passate:

“Il percorso tracciato con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha dimostrato al mondo intero il potenziale culturale e d’innovazione della Basilicata.

Irsina si inserisce in questo solco con maturità e consapevolezza, potendo contare su un patrimonio monumentale e artistico di livello.

La Regione Basilicata sarà al fianco dell’amministrazione comunale e della comunità irsinese in questo cammino ambizioso. Promuovere le nostre radici e proiettarle verso il futuro è la chiave per far crescere la nostra terra. Ad Irsina, al sindaco Candela e a tutti i cittadini va il mio più caloroso in bocca al lupo”.