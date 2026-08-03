Basilicata: finale regionale di Miss Sorriso nel borgo di Miss Italia

Miss Italia nel paese d’origine di Miss Italia 2025.

La finale regionale di Miss Sorriso del concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani si terrà sabato 9 agosto, alle ore 20.30, nell’Area Parcheggi Convento di Anzi.

Il borgo verticale in altura, situato tra cielo e terra, fatto di pietra, terra e storia, può infatti fregiarsi di essere il paese della splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, la prima Miss lucana in tutta la storia del concorso, che sarà madrina della serata. Indosserà l’abito ideato personalmente mettendo a frutto la passione del ricamo, realizzato dalle sapienti mani delle sarte locali, con il contributo del Programma Operativo Val d’Agri, Melandri, Sauro, Camastra.

L’organizzazione della finale sarà firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Anzi e dello stesso Programma Operativo.

A condurre sarà Christian Binetti, attore e presentatore; ospite la cantante Deva, che ridà voce all’immensa Mia Martini e che proprio per questo ha vinto di recente un premio nazionale.

L’hairstyle delle concorrenti sarà invece curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.