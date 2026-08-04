Cultura e Artigianato: CNA Matera sostiene con entusiasmo la candidatura di Irsina a Capitale Italiana della Cultura 2029

CNA Matera accoglie con grande entusiasmo ed orgoglio l’annuncio della candidatura ufficiale del Comune di Irsina al prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029.

Con una lettera ufficiale trasmessa in data odierna al Sindaco, Dott. Giuseppe Candela, l’associazione ha formalizzato il proprio convinto sostegno ad un percorso di straordinario valore identitario ed economico per l’intero territorio lucano e dell’area del Bradano.

La candidatura di Irsina valorizza la straordinaria ricchezza storica, artistica e monumentale di una comunità che da sempre rappresenta una perla del patrimonio culturale regionale.

Per CNA Matera, la cultura non costituisce solo memoria e tutela del bello, ma si configura come un reale e potente motore di sviluppo economico, coesione sociale, rigenerazione territoriale e valorizzazione dell’eccellenza artigiana.

Dichiara Leo Montemurro, Presidente CNA Matera:

“Apprendo con grande entusiasmo la notizia della candidatura ufficiale di Irsina.

Si tratta di una sfida ambiziosa che rende merito alla storia e alla bellezza della comunità irsinese.

Siamo fermamente convinti che la cultura sia il volano fondamentale per rilanciare la rigenerazione dei territori e dare nuova forza al saper fare artigiano.

CNA Matera conferma la propria totale disponibilità ad entrare nel Comitato Promotore per contribuire alla costruzione di un dossier solido e condiviso”.

Nella nota trasmessa all’Amministrazione comunale, CNA Matera sottolinea il valore cruciale del tessuto produttivo locale — composto da micro e piccole imprese, artigiani e attività commerciali — nel sostenere questo percorso di promozione culturale. Un patrimonio di competenze, passione e maestria già valorizzato e rafforzato da recenti iniziative congiunte promosse dal Comune di Irsina in sinergia con ECIPA CNA, l’Ente di Formazione dell’associazione.