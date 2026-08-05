Meteo: su Matera ancora giorni caldi con temperature oltre i 30°. Le previsioni

Prossimi giorni caratterizzati da condizioni di variabilità pomeridiana specie nei settori interni di Puglia, Molise e Basilicata, con fenomeni precipitativi anche a carattere di rovescio o isolato temporale; tuttavia il contesto resterà ancora molto caldo, previste infatti temperature massime anche oltre i +35/37°C sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste ma con condizioni di afa elevata.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Giovedì 6 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 25°C.
Venerdì 7 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 26°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.