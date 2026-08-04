A Pisticci la nuova tappa di “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche”

Dopo Matera, prosegue nell’infopoint del Palazzo Giannantonio di Pisticci, accogliente borgo della provincia di Matera, dal 5 al 7 agosto, la nuova tappa della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026, in collaborazione con Enti e aziende del settore agroalimentare e ho.re.ca made di Basilicata.

Il Direttivo di Basilicata Today Aps comunica che la mostra evento itinerante proseguirà dopo Ferragosto nel Palazzo Marchesale di Pomarico e successivamente in una location alberghiera di prestigio ubicata nei Sassi dove saranno inaugurati i nuovi eventi Itinerari e Agroalimentare di Basilicata, l’audio documentario I Castelli di Basilicata e Arte e Food di Basilicata, in collaborazione con la Provincia di Matera.