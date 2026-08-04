Frana Pisticci: “Impegno concreto per reperire le risorse e mettere in sicurezza l’area”. I dettagli

“In merito all‘importante movimento franoso che interessa l’area di Fosso Pisciacchio, nel territorio di Pisticci, dopo aver audito l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rappresentata dalla segretaria generale Vera Corbelli e dal suo staff di professionisti, ed aver preso atto della necessità di reperire le risorse economiche indispensabili per gli interventi, oggi, insieme ai colleghi della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera, ho audito il sindaco di Pisticci, Domenico Albano.

Il primo cittadino ha illustrato lo stato dell’arte della situazione e ha rivolto un appello alle istituzioni affinché si intervenga nel più breve tempo possibile per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area interessata dallo smottamento”.

Lo dichiara il deputato Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente e Infrastrutture, che scrive:

“Ho assicurato al sindaco e alla comunità di Pisticci la mia piena vicinanza e il massimo impegno affinché si individuino le risorse necessarie e si possa giungere rapidamente a una soluzione.

Lo stesso impegno che abbiamo profuso per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 407 Basentana, allo svincolo di Pisticci: un’opera che per molti sembrava destinata a rimanere soltanto una promessa e che, invece, con i lavori ormai in fase di ultimazione, dimostra come il Governo Meloni e il sottoscritto abbiano scelto di dare risposte concrete ai territori, trasformando gli impegni assunti in fatti”.

Mattia annuncia, infine, che venerdì incontrerà il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per coinvolgere anche la Regione nel percorso istituzionale finalizzato a reperire le risorse necessarie e accelerare gli interventi di messa in sicurezza.

“La tutela del territorio lucano e delle comunità che lo abitano continuerà a rappresentare una priorità della mia azione parlamentare”, conclude il deputato.