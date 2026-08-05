Abiti da sposa storici e auto d’epoca pronti a sfilare nel cuore di Montescaglioso. Questo l’evento

Il matrimonio è da sempre uno dei momenti più significativi nella vita di una comunità, uno specchio fedele dei costumi, dei valori e dell’evoluzione della società.

Attraverso gli abiti, i dettagli sartoriali e i rituali del giorno del sì, è possibile ripercorrere la storia di intere generazioni.

A questo straordinario patrimonio di ricordi e tradizioni è dedicato “IERI… SPOSE: Memorie di tessuti e identità sociale”, un evento unico organizzato dall’associazione “Fatti non foste” che promette di emozionare e trasportare il pubblico indietro nel tempo.

La manifestazione offrirà una prospettiva intima e spettacolare sulla cultura nuziale del passato, valorizzando l’eleganza e la maestria sartoriale di un tempo.

Il momento clou della serata sarà una suggestiva sfilata delle spose in auto d’epoca, pronta a incorniciare la bellezza di abiti carichi di storia. L’atmosfera sarà resa ancora più magica grazie alle raffinate coreografie curate da Francesca Bernalda, pensate per esaltare la grazia e la solennità di ogni abito.

Cornice d’eccezione di questo viaggio nella memoria sarà la magnifica Abbazia San Michele Arcangelo a Montescaglioso.

L’appuntamento con la cultura, la moda d’altri tempi e l’identità sociale è fissato per sabato 8 agosto 2026 alle ore 20:30.

Un’occasione imperdibile per riscoprire le nostre radici, celebrare la bellezza della tradizione e lasciarsi conquistare dalla poesia dei ricordi in una location straordinaria.

Di seguito la locandina con i dettagli.