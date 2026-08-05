Matera: ritrovato il giovane scomparso

La Sala Operativa della Questura di Matera nei giorni scorsi è stata interessata dalla segnalazione di allontanamento di un trentacinquenne, ospite di una comunità del barese in quanto soggetto fragile.

Immediatamente sono state avviate le attività di ricerca da parte del personale della Questura, che ha cercato fin da subito di instaurare un contatto telefonico con il giovane.

Dopo diversi tentativi, gli operatori riuscivano a raggiungerlo telefonicamente e a convincerlo ad attivare la videocamera del telefono, così da verificarne le condizioni di salute ed acquisire elementi utili alla sua localizzazione.

Grazie alla professionalità e alle capacità dei poliziotti, è stato possibile accertare che il giovane si trovava a bordo di un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona.

Le informazioni sono state quindi prontamente trasmesse alla Polizia Ferroviaria competente, che ha potuto così rintracciare il giovane ed affidarlo alla cura dei suoi genitori.

L’intervento evidenzia l’attenzione, la sensibilità e la professionalità del personale della Sala Operativa della Questura di Matera che, attraverso un’attenta gestione dell’evento e un efficace coordinamento con gli uffici territorialmente competenti, ha fatto sì che la vicenda avesse un lieto fine.