Montescaglioso, entrano nel vivo i festeggiamenti per San Rocco: il programma completo delle celebrazioni

La comunità montese entra nel cuore dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, tra antichi riti religiosi, appuntamenti solenni e una tradizione che ogni anno richiama fedeli, visitatori ed emigrati da ogni parte del mondo.

Con il 31 luglio sono entrate nel vivo le feste per San Rocco a Montescaglioso.

La città ha ufficialmente inaugurato il mese più atteso dell’anno con i primi riti tradizionali, tra cui la solenne benedizione del manufatto e la storica asta pubblica in Piazza Roma per l’aggiudicazione del prestigioso ruolo di Auriga e dei cavalieri che scorteranno il simulacro.

Da questa sera la comunità si appresta a vivere i momenti più intimi, intensi e solenni della devozione religiosa con l’inizio della tradizionale Novena.

Il cammino spirituale e le secolari tappe della tradizione si articoleranno secondo le date e gli orari ufficiali:

Dal 5 al 13 agosto (La Novena): ogni sera, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco, le funzioni cominceranno alle ore 18:30 con il canto devozionale delle litanie. A seguire, alle ore 19:00, si terrà la celebrazione della Santa Messa in preparazione alla grande festa;

14 agosto (L’Intronizzazione): un momento di straordinario valore simbolico per la comunità. Dopo la suggestiva cerimonia civile della consegna delle chiavi della città e del medaglione reliquia, la statua di San Rocco verrà solennemente trasferita e intronizzata nella Chiesa Madre, dove rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli;

il culmine delle celebrazioni si aprirà fin dalle prime ore del mattino con la lunghissima e partecipata processione mattutina che attraverserà in preghiera le vie principali di Montescaglioso.

I festeggiamenti toccheranno il loro apice emotivo e spettacolare nella serata del 20 agosto con la grandiosa sfilata del maestoso Carro Trionfale in cartapesta, trainato da sette cavalli e scortato dalla Cavalcata. Un evento unico che unisce arte diffusa, fede millenaria e folklore lucano.

Per permettere ai migliaia di fedeli, ai turisti e soprattutto alle numerosissime comunità di emigrati montesi sparse nel mondo di vivere appieno ogni singola emozione, il 20 agosto l’intera giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e multimediale grazie alla copertura integrale di TRM Network.

La lunghissima maratona televisiva seguirà l’evento in tempo reale a partire dalle prime luci del mattino fino alla sfilata notturna del Carro, confermandosi come uno degli appuntamenti mediatici e culturali più rilevanti e seguiti dell’intera regione.

I telespettatori e gli utenti web potranno seguire tutte le fasi della festa attraverso i seguenti canali:

Digitale Terrestre: Canale 16 (Puglia e Basilicata)

Satellite: Canale 519 di Sky e tivùsat

Web e Social: Live streaming sul sito ufficiale trmtv.it e sulle pagine social ufficiali del network.

La Festa di San Rocco si conferma così non soltanto un appuntamento religioso, ma un patrimonio collettivo di memoria, cultura e appartenenza.

Giorni in cui Montescaglioso rinnova il suo legame profondo con il Patrono, accogliendo fedeli e visitatori in un intreccio unico di spiritualità, storia e tradizione popolare per una delle feste più importanti sentire e spettacolari del sud Italia.