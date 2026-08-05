Europei di Parigi: Acerenza, l’orgoglio lucano, brilla tra i primi cinque! Complimenti

Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi, come fa sapere ansa, per l’ungherese David Betlehem.
Quinto posto per l’altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.
Complimenti!
Medaglia d’argento nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi, come fa sapere ansa, per l’ungherese David Betlehem.
Quinto posto per l’altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.
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