Nel materano minacce, insulti e molestie continue nei confronti dei vicini! Intervenuti i Carabinieri

Con le accuse di stalking e calunnia nei confronti dei propri vicini di casa, i carabinieri della Compagnia di Policoro (Matera) hanno arrestato un uomo di 49 anni, originario di Colobraro (Matera).

L’uomo, riporta l’ansa, “si trovava già sottoposto alla detenzione domiciliare ma, ignorando le restrizioni imposte dalla misura – è scritto in una nota – ha continuato a prendere di mira i vicini con minacce, insulti e molestie continue.

Questo comportamento ha causato nelle vittime” – che hanno segnalato la situazione ai Carabinieri – un grave e costante stato d’ansia, facendole temere per la propria incolumità.

In seguito la misura dei domiciliari è stata aggravata dall’Autorità giudiziaria che ha disposto per il 49enne il trasferimento nel carcere di Matera.