Concorso Asmel 2026, via alle candidature: oltre 1.000 Comuni cercano idonei per 39 profili

C’è attesa per l’apertura delle finestre temporali che permetteranno le candidature per il maxi avviso Asmel finalizzato alla selezione di idonei afferenti all’area funzionari, istruttori e operatori esperti.

Le categorie professionali ricercate sono 39 mentre i Comuni aderenti sono oltre 1.000. Sono a bando assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Asmel, ricorda quifinanza, sta per Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Nell’ottica della semplificazione, Asmel promuove un unico bando nazionale per formare elenchi di candidati idonei, da cui gli enti locali aderenti (Comuni, Consorzi, Unioni di Comuni) potranno attingere per le assunzioni. Attenzione: l’idoneità è una possibilità di essere convocati, non un diritto al posto.

L’elenco è valido 3 anni o fino a quando non si ottiene un contratto a tempo indeterminato. L’elenco degli idonei, con i relativi punteggi, viene messo a disposizione degli enti locali aderenti che possono utilizzarlo per avviare le procedure di assunzione.

Ogni qual volta un Comune avrà bisogno di personale ricorrerà all’elenco degli idonei, facendo partire una selezione semplificata che di solito consiste in un colloquio orale.

Chi supera anche la selezione semplificata, ottiene il lavoro. Chi non supera la selezione, continua a restare iscritto nell’elenco degli idonei e potrà ripresentarsi in futuro, anche presso lo stesso ente territoriale, qualora ci siano nuove opportunità lavorative. Rifiutare le proposte di lavoro non fa decadere gli idonei dalla graduatoria.

Per fare una sintesi, il meccanismo è questo:

domanda;

prova scritta;

elenco idonei;

un Comune cerca personale;

convocazione/selezione semplificata;

eventuale assunzione.

Queste le finestre temporali valide per candidarsi al maxi avviso Asmel:

data apertura candidature – 15 Settembre 2026 ore 12:00;

data chiusura candidature – 30 Settembre 2026 12:00.

La domanda di partecipazione va presentata online su asmelab.it.

Per la partecipazione servono una Pec, oltre che Spid o Cie.

Questi i profili richiesti nel 2026 dal maxi avviso Asmel:

Area degli operatori esperti (ex. Cat. B)

Collaboratore Amministrativo Contabile;

Collaboratore Tecnico – Manutentivo;

Collaboratore tecnico manutentivo – Idraulico;

Collaboratore tecnico manutentivo – Muratore;

Collaboratore tecnico manutentivo – Elettricista;

Collaboratore tecnico manutentivo – Giardiniere;

Autista scuolabus;

Collaboratore amministrativo;

Messo notificatore;

Ausiliare Del Traffico;

Addetto Biblioteca.

Area degli istruttori (ex. Cat. C)

Istruttore amministrativo;

Istruttore Amministrativo – Contabile;

Istruttore Contabile;

Istruttore di Vigilanza

Istruttore Tecnico (Geometra);

Istruttore Informatico;

Istruttore turistico;

Istruttore comunicazione;

Istruttore Tecnico in Materie Agrarie.

Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex. Cat. D)

Funzionario Amministrativo;

Funzionario amministrativo e contabile;

Funzionario contabile;

Funzionario area vigilanza;

Funzionario informatico;

Funzionario rendicontazione;

Funzionario comunicazione e gestione eventi;

Funzionario – Assistente sociale;

Funzionario Tecnico;

Funzionario Psicologo;

Funzionario Agronomo;

Funzionario Tecnico – Ingegnere ambientale;

Funzionario Avvocato;

Funzionario Farmacista;

Funzionario Ingegnere Civile;

Funzionario Educatore Asilo Nido;

Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico;

Funzionario esperto in finanziamenti fondi europei, nazionali e regionali;

Funzionario esperto contratti pubblici.

È possibile candidarsi per più profili. Ma per ogni candidatura bisogna pagare 15 euro. In caso di ripensamento o di rinuncia, i soldi non verranno rimborsati.

È prevista una prova scritta che si svolgerà a distanza. Si tratterà di un quiz da 60 quesiti a risposta multipla:

30 domande sulle materie specifiche;

25 domande sulle materie comuni;

5 domande su inglese e informatica.

Il bando specifica che “la dotazione hardware e software per lo svolgimento da remoto è ad esclusivo carico del candidato”. Traduzione: la prova si fa a casa propria (o in ufficio, in biblioteca, a casa di amici…) con un computer nella propria disponibilità.

Per maggiori informazioni, visitare il portale inpa.gov.it e cercare il “Maxi avviso Asmel 2026 per la formazione e aggiornamento di 39 elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato”.