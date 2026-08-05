Pisticci, pronto a tornare uno degli eventi più affascinanti d’Italia: l’XI edizione del Teatro dei Calanchi! I dettagli

C’è un luogo dove il teatro non ha pareti, ma orizzonti.
Dall’8 al 29 Agosto, i suggestivi Calanchi di Pisticci tornano a trasformarsi nel palcoscenico naturale di uno degli eventi più affascinanti d’Italia: l’XI edizione del Teatro dei Calanchi.
Quest’anno il sipario si apre su Pandora, una nuova produzione originale che promette di emozionare, sorprendere e lasciare il segno.
Sette appuntamenti al tramonto, dove la natura, il silenzio e la forza del teatro si fondono in un’esperienza irripetibile.
Scrivono gli organizzatori:
“Qui non assisterai semplicemente a uno spettacolo: vivrai un viaggio tra paesaggi scolpiti dal tempo e storie che prendono vita sotto il cielo della Basilicata”.