Ospedale Madonna delle Grazie: Latronico incontra la dottoressa Calabrò recentemente nominata Direttore della Struttura Complessa della Farmacia Ospedaliera. I dettagli

Questa mattina, nella sede della Regione Basilicata, si è svolto un incontro dedicato all’analisi dell’andamento della spesa farmaceutica regionale e alle strategie di governo del settore, alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

Nel corso della riunione l’assessore ha avuto modo di conoscere la dottoressa Concetta Calabrò, recentemente nominata Direttore della Struttura Complessa della Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, con la quale ha approfondito alcuni temi legati all’organizzazione del servizio farmaceutico ospedaliero, all’appropriatezza prescrittiva e al governo della spesa.

Ha detto l’assessore Cosimo Latronico:

“L’incontro di oggi è stato anche l’occasione per conoscere personalmente la dottoressa Concetta Calabrò, della quale ho potuto apprezzare la preparazione professionale, la competenza e la visione organizzativa.

Il suo curriculum testimonia un percorso di assoluto valore, maturato in realtà sanitarie di eccellenza, con competenze specifiche nella gestione della farmacia ospedaliera, della farmacovigilanza e dei processi di approvvigionamento”.

Ha proseguito Latronico:

“Il farmacista ospedaliero svolge un ruolo strategico all’interno del Servizio sanitario regionale.

Non si occupa soltanto della gestione dei farmaci, ma contribuisce in maniera determinante alla sicurezza delle cure, all’appropriatezza terapeutica e alla sostenibilità economica del sistema sanitario.

Per questo motivo la presenza di professionisti qualificati rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della sanità lucana”.