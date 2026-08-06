Vigili del Fuoco, Masciandaro verso la qualifica di Primo Dirigente: le congratulazioni dell’Ordine degli Ingegneri di Matera

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera esprime le più vive congratulazioni all’ing. Domenico Masciandaro, ammesso al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il prestigioso traguardo rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale segnato da solida preparazione tecnica, senso delle istituzioni, capacità di giudizio e costante attenzione alle persone.
Nel corso della sua attività, Masciandaro ha contribuito all’efficacia dell’azione del Comando, alla valorizzazione delle competenze interne e al consolidamento dell’autorevolezza dei Vigili del Fuoco sul territorio.
Dichiara la presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, Teresa Bengiovanni:
“A nome del Consiglio e di tutti gli iscritti, rivolgo all’ing. Domenico Masciandaro le più sincere congratulazioni per questo importante risultato.
Il suo percorso dimostra come preparazione, responsabilità e sensibilità istituzionale possano tradursi in un servizio di grande valore per la comunità.
Questo avanzamento rappresenta motivo di orgoglio per il nostro Ordine e per l’intera comunità professionale.
A Domenico formuliamo i migliori auguri per il nuovo incarico e per il prosieguo di una carriera vissuta al servizio delle istituzioni e del territorio”.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera augura all’ing. Masciandaro buon lavoro per la nuova fase professionale, nella certezza che continuerà a svolgere il proprio ruolo con la competenza, la dedizione e il senso del dovere che ne hanno sempre caratterizzato l’attività.