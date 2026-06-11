La celebre cantante Dua Lipa a Bernalda!

Una presenza che ha subito attirato l’attenzione di residenti e visitatori.
La cantante britannica Dua Lipa, secondo quando affermato da ansa, “è stata vista oggi a Bernalda, nel Materano.
Secondo quanto riferito da fonti locali, l’artista soggiornerebbe a Palazzo Margherita, la struttura alberghiera realizzata da Francis Ford Coppola nel comune lucano legato alle origini della sua famiglia.
La visita arriva a pochi giorni dalle nozze con l’attore inglese Callum Turner e avrebbe carattere strettamente privato.
Nessuna conferma ufficiale è arrivata sul programma del soggiorno o sulla sua durata.
La presenza della popstar, tra le artiste più seguite a livello globale, ha rapidamente fatto il giro del paese e dei social, accendendo nuovamente i riflettori sul centro della costa jonica lucana.