Tursi: visite gratuite per i cittadini. Ecco data e ora

Domenica 14 giugno 2026 a Tursi, dalle 8:00 alle 12:30, si terrà uno screening gratuito cardiologico, glicemico e nutrizionale per tutti i cittadini.

Basterà recarsi nel centrale campo da basket “Pinuccio Di Tommaso” per poter partecipare all’importante iniziativa di prevenzione promossa dall’associazione Cuore Amico con il patrocinio del Comune di Tursi.

Lo screening, rivolto ai cittadini di tutte le età, verrà effettuato da un’equipe composta da circa venti tra cardiologi, internisti, biologi nutrizionisti, infermieri e volontari, a disposizione dei cittadini per una serie di esami specialistici e per una valutazione clinica completa.

Basterà recarsi sul posto, senza tessera sanitaria, ed è consigliato di presentarsi a digiuno da almeno due ore.

Al termine sarà rilasciata cartella sanitaria di partecipazione con refertazione medica e tracciato ECG.

L’iniziativa è stata fortemente voluta da tutta la nuova amministrazione, in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali e Salute Leandro Domenico Verde e dal sindaco di Tursi Maria Anglona Adduci con il presidente di Cuore Amico Giovanni Camardo e il cardiologo Rinaldo Lauletta.

Sottolinea l’assessore Leandro Domenico Verde:

“La prevenzione è fondamentale, per questo, a pochi giorni dal nostro insediamento, ci siamo adoperati per offrire ai cittadini l’opportunità di usufruire di questa iniziativa totalmente gratuita.

Sempre più spesso, infatti, chi si trova in difficoltà economiche tende a trascurare la salute e a rimandare le cure, cardiovascolari e non solo. È prioritario, dunque, investire sulla prevenzione, anche perché i lunghi tempi delle liste d’attesa spesso impediscono di avere un quadro clinico tempestivo.

L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza di Tursi e dei comuni limitrofi.

Vorrei rivolgermi specialmente alle nuove generazioni: partecipate, perché uno screening precoce può fare la differenza per il nostro futuro.

Un sincero ringraziamento va all’associazione ‘Cuore Amico’, a Giovanni Camardo e a tutti i volontari, medici e paramedici, per questa lodevole iniziativa”.

Di seguito la locandina con i dettagli.