Giornate Europee dell’Archeologia 2026: a Matera e provincia visite a musei, parchi, laboratori, aperture straordinarie e attività per bambini. Il programma

Dal 12 al 14 giugno 2026 i luoghi della cultura della Basilicata aderiscono alle Giornate Europee dell’Archeologia con un calendario di iniziative dedicate alla conoscenza del patrimonio archeologico, alla valorizzazione dei reperti e alla scoperta del lavoro “dietro le quinte” di musei, mostre e ricerca sul campo.

Il programma coinvolge musei e aree archeologiche di Matera, Policoro, Metaponto, Potenza, Muro Lucano e Grumentum con visite guidate, giochi-laboratorio, percorsi tematici, attività per il pubblico giovane, aperture straordinarie e incontri di approfondimento.

Le iniziative intendono avvicinare pubblici diversi al patrimonio archeologico, raccontando non solo gli oggetti esposti, ma anche le pratiche scientifiche, conservative e narrative che permettono ai reperti di diventare testimonianze vive della storia dei territori.

Ai Musei nazionali di Matera, il percorso “Dietro le quinte dell’archeologia: allestire,scoprire, raccontare” propone un’esperienza centrata sul rapporto tra pubblico, reperti e racconto museale.

Il 12 giugno alle ore 11.00, a Palazzo Lanfranchi, sarà allestita una vetrina con reperti scelti dal pubblico durante la primavera dei germogli della mostra “Le dee del grano”, ormai conclusa nel suo allestimento principale.

Il 13 e 14 giugno, chi visiterà il Museo Ex Ospedale San Rocco avrà a disposizione materiali dedicati ai bambini per approfondire il racconto su un vaso, il mestiere dell’archeologo e la figura di Domenico Ridola.

Il 13 giugno, presso il Museo Ex Ospedale San Rocco scopriremo le curiosità sulle tecniche di realizzazione dei manufatti della collezione del Museo Archeologico “D. Ridola”

Al Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro, le Giornate Europee dell’Archeologia si articolano in tre appuntamenti, tutti alle ore 17.00.

Il 12 giugno è in programma “Il teatro di Herakleia”, visita guidata dedicata al teatro antico.

Il 13 giugno si terrà “Il segreto delle Tavole di Eraclea”, gioco-laboratorio per bambini. Il 14 giugno, con “I terreni di Dioniso nelle Tavole di Eraclea”, è previsto un incontro con Dimitris Roubis e Luisa Aino.

A Metaponto, il programma è dedicato alle aperture straordinarie e alla fruizione del parco e dei depositi museali.

Il 12 giugno, il Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto sarà aperto in via straordinaria dalle 9.00 alle 13.00, mentre la mostra presso i depositi del museo sarà visitabile dalle 10.00 alle 19.00.

Il 13 giugno, la mostra presso i depositi sarà aperta straordinariamente dalle 9.00 alle 13.00, con percorso tematico a cura del direttore; il Parco archeologico sarà regolarmente aperto dalle 8.30 alle 19.30.

Il 14 giugno, nuova apertura straordinaria della mostra presso i depositi dalle 9.00 alle 13.00 e apertura del Parco archeologico dalle 8.30 alle 19.30.

Il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza partecipa il 13 e 14 giugno con l’iniziativa “Dietro le quinte dell’archeologia: disallestire una mostra”, un’occasione per conoscere una fase meno visibile ma fondamentale della vita museale: quella della chiusura, della movimentazione, della cura e della riorganizzazione dei materiali al termine di un percorso espositivo.

Al Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, il 14 giugno 2026, dalle 9.00 alle 13.00, è prevista un’apertura straordinaria. Il programma proseguirà il 19 giugno alle ore 19.00 con l’incontro “Nuovi approcci metodologici alla ricerca archeologica: casi di studio dalla Basilicata”, a cura di Giusi Lavanga.

Una particolare attenzione è rivolta anche ai più piccoli attraverso il percorso “Museo in Gioco” e “STEM al Museo”.

Per i giovani partecipanti, il viaggio tra gioco, scienza e scoperta si concluderà con una speciale esperienza al Planetario Astronomico di Anzi, in programma domenica 14 giugno 2026 alle ore 17.00, quale premio finale del percorso educativo.

Il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri e il Parco archeologico di Grumentum offriranno la possibilità di scoprire diversi aspetti dell’archeologia grumentina attraverso iniziative culturali, eventi, spettacoli, visite guidate.

Venerdì 12 giugno alle 19,30, presso il teatro romano di Grumentum, andrà in scena LE TROIANE – Viaggio nel tempo tra luoghi e parole, tragedia di Euripide messa in scena dai ragazzi del Liceo Classico “N. Carlomagno” di Lauria, a compimento di un progetto di “Formazione Scuola-Lavoro”.

Sabato 13 giugno, a partire dalle 9 e fino alle 13, il personale del Museo vi accompagnerà alla scoperta del Museo e del Parco, con specifico focus sugli spazi allestiti in occasione del progetto “La Val d’Agri in mostra”, realizzato con UNITRE di Viggiano.

Domenica 14 giugno, il Parco archeologico di Grumentum ospiterà una delle iniziative degli ECO DAYS, il festival, promosso da Unpli Basilicata dal 12 al 14 giugno con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla partecipazione delle comunità e sulla valorizzazione delle identità territoriali. In particolare, alle 17 è previsto l’evento : “Voci dal mondo antico”, un reading di testi latini, epigrafi e racconti di viaggio volti a evocare la natura e la storia della valle.

Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano così un’occasione per entrare nei musei e nei parchi archeologici con uno sguardo nuovo: non solo per osservare reperti e monumenti, ma per comprendere i processi di ricerca, conservazione, allestimento, interpretazione e comunicazione che rendono il patrimonio archeologico accessibile, condiviso e parte integrante della vita culturale delle comunità.

Informazioni

Per modalità di partecipazione, eventuali prenotazioni e aggiornamenti sui singoli appuntamenti si invita a fare riferimento ai canali ufficiali dei musei coinvolti.

Di seguito le locandine con i dettagli.