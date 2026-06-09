Matera al centro del turismo internazionale: la stampa tedesca racconta i Sassi. L’iniziativa dell’Apt

È partito ieri, 8 giugno, il primo dei due press trip organizzati dall’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata per il mese di giugno, pensati per aprire la regione a uno sguardo internazionale e professionale attraverso due dei suoi asset più rilevanti: il cicloturismo e la narrazione di paesaggio, cultura e natura.

I due ospiti – Pinar e Paolo Pinzuti, di Bikeitalia, media partner della Fiera del Cicloturismo – hanno preso il via da Potenza per affrontare circa 150 chilometri di percorso che li condurrà, nell’arco di tre giorni, fino a Maratea, lungo la tratta dell’Anello dei Parchi Lucani e della Ciclovia Meridiana.

Da Potenza, il percorso scende verso Sasso di Castalda e Marsico Nuovo, poi ,attraverso Paterno e Tramutola, raggiunge il Lago del Pertusillo, specchio d’acqua incastonato nell’alta Val d’Agri e meta di sosta per la prima notte.

Il secondo giorno prevede la ciclopista sull’ex Ferrovia Calabro Lucana in direzione del Lago Sirino, la visita al Parco Archeologico di Grumentum – uno dei siti romani meglio conservati del Mezzogiorno – e l’arrivo a Maratea lungo la EuroVelo 7, con una deviazione per Rivello.

A distanza di pochi giorni, il secondo press tour: dal 17 al 22 giugno, Ute Müller, giornalista dell’agenzia di stampa tedesca DPA, realizzerà un ampio reportage sulla Basilicata con focus su storia, cultura, natura e outdoor.

Prima tappa a Matera presso Casa Noha, il Rione Sassi, un cinetour e il laboratorio del pane.

Il viaggio prosegue verso Castelmezzano, e nei giorni successivi, il Parco Nazionale del Pollino farà da scenario a un minitour in jeep d’alta quota con attività outdoor a Viggianello – biking, rafting e trekking – per un racconto che intreccia avventura e paesaggio. A chiudere il viaggio, il 22 giugno, sarà Maratea: tour del centro storico, visita alla Statua del Redentore e giro al porto, affaccio naturale sul Tirreno.