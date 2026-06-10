Ferrandina, allargamento Basentana: 32 milioni di euro per adeguamento carreggiate e sicurezza

Anas ha consegnato al Consorzio Stabile Infratech S.C.AR.L. con sede Milano i lavori di allargamento della piattaforma stradale della SS407 “Basentana” tra il km 52,400 ed il km 64,400, nel territorio comunale di Ferrandina (MT).
L’intevento – per un investimento complessivo di 32 milioni di euro – consisterà in primis nell’adeguamento delle due carreggiate, con la realizzazione di banchine laterali, oltre a nuove barriere di sicurezza laterali, opere di regimentazione idraulica e regolamentazione di alcuni accessi.
Le attività su strada verranno avviate a partire dal mese di settembre, anche allo scopo di non gravare sulla circolazione estiva; allo stato attuale sono in corso le propedeutiche attività tecnico-amministrative.
In parallelo, Anas sta per avviare la Conferenza dei Servizi relativa ad un analogo intervento tra il km 70,800 ed il km 76,400, che prevede altresì una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l’abitato di Borgo Macchia.
L’avvio di tale intervento, per un investimento complessivo di 8,3 milioni di euro, è stimato prima dell’estate 2027.
La conclusione degli interventi è fissata entro il 2028.
Tali attività si inseriscono nell’ambito di un più ampio programma di interventi Anas per il potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità della SS407 “Basentana” a Ferrandina (MT), per un investimento complessivo di 81 milioni di euro, dei quali oltre 62 già finanziati.
Si rammenta infine che lungo la strada statale 407 “Basentana“, Anas ha già eseguito la realizzazione delle nuove barriere spartitraffico NDBA (National Dynamic Barrier Anas) per una lunghezza totale di 40 km, sui 60 previsti, finalizzati a dotare di spartitraffico l’intera arteria stradale, strategico collegamento interregionale.