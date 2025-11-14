Matera, convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria aperta: ecco i punti all’Ordine del Giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutesi in data 13.11.2025, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria aperta alle ore 16:00 di lunedì 17 novembre 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Dibattito avente ad oggetto: “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026: confronto e coinvolgimento del territorio nella co-progettazione e co-programmazione delle attività culturali”.
2. Ordine del giorno presentato nel consiglio del 10/11/2025 – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Primo firmatario consigliere Domenico Bennardi.
3. Ordine del giorno presentato nel consiglio del 10/11/2025 – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Primo firmatario consigliere Augusto Toto.
Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.