Basilicata: avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato. Queste le figure

E’ stato pubblicato sul sito dell’Api Bas (https://www.apibas.it/) e sul portale dell’Inpa per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche amministrazioni l’avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi di 11 unità di personale da collocare presso Api Bas.

Si è concluso dunque, il procedimento amministrativo per l’affidamento del servizio di gestione dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione e ispezione delle caldaie sul territorio della Provincia di Potenza.

Al fine di garantire la massima trasparenza il servizio di supporto alla stesura e pubblicazione del bando di concorso è stato affidato alla Soc. Recrytera srl con determinazione dirigenziale della Direzione generale dell’Ambiente, del territorio e dell’energia della Regione Basilicata in data 6 novembre scorso.

Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato per i seguenti profili profili professionali:

impiegato amministrativo (6 unità);

impiegato tecnico (3 unità);

tecnico verificatore (2 unità).

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle ore 23 e 59 del 24 novembre 2025.

Per la selezione è prevista una Prova scritta e una Valutazione dei titoli.

La prova scritta, che verterà sulle materie inerenti i requisiti professioni richiesti, si svolgerà in forma pubblica mercoledì 10 dicembre presso la Sala Inguscio in via Verrastro a Potenza.

La nomina della Commissione giudicatrice avverrà con apposito atto dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.