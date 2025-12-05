Matera: convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria. L’Ordine del giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 03.12.2025 si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^convocazione alle 17:30 di martedì 9 dicembre 2025 e di 2^ convocazione alle ore 17:30 di venerdì 12 dicembre 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025);

3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025);

4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Tarasco) avente ad oggetto: “Crisi idrica regionale e governance di Acquedotto Lucano S.p.A. – Rafforzamento del ruolo del Comune di Matera”- (Prot. n. 0116645/2025 del 06.11.2025);

5. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Rubino, avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”;

6. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”;

7. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025);

8. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Bennardi, avente ad oggetto: “Sostenere e attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nel territorio contro la violenza di genere e qualsiasi forma di violenza. Adesione all’iniziativa ANCI sulle buone pratiche in tema di parità e violenza di genere” – (Prot. n. 0117535/2025 del 10.11.2025).