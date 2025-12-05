Matera, i Vigili del Fuoco hanno celebrato la protettrice Santa Barbara: i dettagli

Si è celebrata ieri, 4 dicembre, la tradizionale e sentita Festa di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Anche il Comando Provinciale di Matera ha reso solenne omaggio alla sua Santa protettrice, nonostante una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse che hanno richiesto la massiccia mobilitazione delle squadre.

Le celebrazioni ufficiali hanno avuto luogo presso la Cattedrale di Matera.

Il personale in servizio e in congedo ha partecipato alla Santa Messa, celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Benoni Ambarus.

L’omelia è stata un’occasione per riflettere sul profondo significato del servizio e del sacrificio quotidiano che anima l’operato di ogni Vigile del Fuoco. Successivamente ha avuto luogo l’emozionante cerimonia dell’Alzabandiera, un momento di raccoglimento e unità che precede ogni attività del Corpo.

Un altro momento centrale della cerimonia è stata la Deposizione della Corona ai Caduti: presso il monumento dedicato, è stato reso onore a coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, rinnovando la memoria del loro eroismo e il loro contributo alla sicurezza della comunità.

Si sottolinea che la ricorrenza si è svolta in un contesto di intensa attività operativa.

A causa del cattivo tempo che sta interessando il territorio, con piogge incessanti e forti raffiche di vento, numerose squadre del Comando erano già impegnate in interventi urgenti e incessanti su tutto il territorio provinciale.

Fin dalle prime ore del giorno, il personale ha risposto a decine di chiamate per incidenti stradali, allagamenti e infiltrazioni d’acqua in aree urbane e rurali, e per cadute di alberi e distacchi di elementi pericolanti, mettendo a rischio l’incolumità pubblica e la viabilità.

La presenza di mezzi di soccorso in prima linea sul territorio durante la celebrazione è la testimonianza più vera e tangibile del motto “Senza sosta” che guida quotidianamente l’azione dei Vigili del Fuoco che non hanno mai fatto mancare la loro assistenza alla popolazione, onorando la loro Patrona sul campo.

Il Comandante, ing. Amalia Tedeschi, nel ringraziare tutto il personale per la dedizione mostrata in un giorno di festa e al contempo di grande sforzo operativo, ha ribadito l’impegno costante del Corpo a servizio della cittadinanza, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà.