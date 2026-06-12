Matera: servizi straordinari di controllo del territorio! Ecco quanto è emerso

Nel corso della settimana la Polizia di Stato di Matera ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, di cui uno finalizzato a prevenire e reprimere il sistema illecito d’intermediazione e sfruttamento del lavoro da parte dei c.d. caporali.

I servizi sono stati eseguiti congiuntamente ai Carabinieri, all’Ispettorato Territoriale del lavoro, all’INPS e all’ASM di Matera.

Nei servizi sono stati impiegati complessivamente 28 operatori, di cui 22 della Polizia di Stato (Commissariato di P.S. di Policoro, Commissariato di P.S. di Pisticci, Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, Polizia Scientifica, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Immigrazione Questura e Polizia Stradale di Matera).

Diversi i posti di controllo effettuati: