Pasta di Matera verso l’IGP: l’Associazione Promotrice invita gli operatori ad aderire. I dettagli

Continua l’attività dell’Associazione Promotrice Pasta di Matera per il conseguimento del riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Costituita nei mesi scorsi, l’Associazione ha già avviato le attività previste dalla normativa vigente, procedendo alla raccolta e all’analisi della documentazione storica, tecnica ed economica necessaria alla predisposizione del disciplinare di produzione e del dossier di candidatura da sottoporre agli organismi competenti.

In questa fase del percorso, l’Associazione ritiene fondamentale ampliare ulteriormente la partecipazione degli operatori coinvolti nella produzione e nella valorizzazione della Pasta di Matera, affinché il progetto possa rappresentare in maniera sempre più ampia, condivisa e qualificata il patrimonio produttivo, culturale e identitario legato a questa storica specialità.

Per tale motivo, viene rivolto un invito a tutti i soggetti della filiera — mugnai, pastai, produttori, trasformatori e realtà interessate — ad aderire all’Associazione Promotrice e a contribuire attivamente al percorso di riconoscimento.

L’obiettivo è costruire un progetto partecipato e rappresentativo, capace di coinvolgere le diverse componenti del comparto attraverso la partecipazione alle attività associative, ai tavoli tecnici e agli incontri informativi dedicati alla definizione del disciplinare, alla predisposizione del dossier di riconoscimento e alle future iniziative di valorizzazione del marchio europeo.

L’ottenimento dell’IGP costituirebbe un risultato di grande rilevanza per l’intero territorio, contribuendo alla salvaguardia delle tradizioni produttive locali, al rafforzamento della competitività delle imprese e alla promozione dell’economia territoriale.

L’Associazione Promotrice Pasta di Matera IGP rinnova pertanto il proprio invito a tutti gli operatori interessati a unirsi a questo percorso condiviso, finalizzato a garantire riconoscimento, tutela e valorizzazione a un prodotto che rappresenta una delle più significative espressioni dell’identità gastronomica materana.

Per informazioni sulle modalità di adesione e per manifestare il proprio interesse, è possibile contattare l’Associazione Promotrice attraverso i seguenti recapiti ufficiali.

Associazione Gruppo di Produttori per la registrazione della PASTA di MATERA IGP