Nova Siri: gli studenti a lezione di legalità con i Carabinieri e Dino Paradiso. Il progetto

Dopo il significativo successo riscosso nel 2023 con la manifestazione dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e coordinata sotto il profilo organizzativo e dei rapporti istituzionali dall’Associazione Antimafia e Antiracket “Senza Ricatto”, l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Nova Siri ha rinnovato il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità attraverso il progetto educativo “Pinocchio sulla strada della legalità”.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso educativo che l’Istituto porta avanti da anni con convinzione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e le realtà associative impegnate nella diffusione dei valori della legalità, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle attività di Educazione Civica promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzate alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e partecipi della vita democratica del Paese.

Attraverso il confronto diretto con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e le realtà associative impegnate nella promozione della legalità, la scuola intende offrire agli studenti occasioni concrete di crescita civile e umana.

In tale contesto, il progetto “Pinocchio sulla strada della legalità” ha rappresentato non soltanto un momento di approfondimento didattico, ma una vera esperienza educativa capace di trasformare principi e valori in testimonianze concrete.

L’apertura della giornata è stata affidata agli stessi studenti, protagonisti di una intensa rappresentazione dedicata alle figure di Peppino Impastato e Giovanni Impastato, simboli dell’impegno civile e della lotta contro ogni forma di criminalità e sopraffazione.

La manifestazione ha visto la partecipazione dell’Associazione Antimafia e Antiracket “Senza Ricatto” e dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante della Compagnia di Policoro, Maggiore Roberto Rampino, accompagnato da personale della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Nova Siri.

Lontano da ogni formalismo, il Maggiore Rampino ha scelto di dialogare direttamente con gli studenti, ascoltando le loro domande e offrendo risposte capaci di trasformarsi in autentici momenti di riflessione e crescita.

Particolarmente coinvolgente è stato il confronto sulla figura del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto. Alla domanda di uno studente:

“Se le bugie non si devono dire, perché Salvo D’Acquisto disse di essere stato lui quando non era vero?”, la risposta del Maggiore Rampino si è trasformata in una autentica lezione di vita sul senso del dovere, del sacrificio e del servizio verso gli altri.

Graditissima presenza della giornata è stata quella dell’artista lucano Dino Paradiso che, con la sua sensibilità e la sua capacità comunicativa, ha saputo instaurare un dialogo spontaneo e coinvolgente con i ragazzi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Marzia Magnani, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione tra scuola, Istituzioni e realtà associative impegnate nella promozione della legalità.

La Dirigente ha inoltre ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità dimostrata, il Maggiore Roberto Rampino per la sensibilità educativa e l’Associazione “Senza Ricatto” per il supporto organizzativo e la cura dei rapporti istituzionali.

La manifestazione si è conclusa con la consapevolezza di aver offerto agli studenti non soltanto una lezione sulla legalità, ma soprattutto l’opportunità di incontrare persone, esempi e testimonianze capaci di rendere concreti i valori del rispetto, della responsabilità, del coraggio e del servizio verso la comunità.

Quando scuola, Istituzioni e società civile riescono a collaborare e a parlare ai giovani con un linguaggio autentico e credibile, la legalità smette di essere una parola astratta e diventa esperienza concreta.