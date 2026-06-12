Matera: 16 campi e bambini da tutta la regione per il memorial “Gigi Liguori”

E’ tutto pronto per l’undicesima edizione del memorial “Gigi Liguori”, che si disputerà domenica prossima, 14 giugno, a partire dalle ore 9 sui 16 campi allestiti al lido Sirena (spiaggia centrale).
Sarà la festa regionale della pallavolo dedicata ai più piccoli, patrocinata dal Comune.
Come sempre, per rendere onore alla memoria dello storico presidente della “Gi Elle Volley”, arriveranno bambini da tutta la regione, che si daranno battaglia sulla sabbia del mar Jonio.
La manifestazione rientra come festa regionale S3 della Fipav Basilicata, che vede come collaboratori in primis Us Acli (comitato regionale di Basilicata e comitato provinciale di Matera) poi i gruppi Gi Elle Volley, Sirena Beach volley, Anffas, Peperonaut, Meta 22 e naturalmente tutto lo staff del lido Sirena.