Meteo Matera: anticiclone in rinforzo, sole e caldo in aumento. Ecco le previsioni

Nuovo rinforzo dell’anticiclone dal fine settimana, con tempo stabile e temperature in graduale risalita.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 18°C.
Lunedì 15 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.