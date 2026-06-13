Metaponto ricorda Padre Valentino Gutiérrez: “È stato un punto di riferimento, una bussola di solidarietà e accoglienza”

Padre Valentino Gutiérrez è stato un punto di riferimento, una bussola di solidarietà e accoglienza per le comunità di Metaponto, Bernalda, Pisticci, Grottaglie e Taranto.

Con uno spirito di profonda gratitudine l’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Metaponto alla cerimonia di intitolazione di un largo dedicato alla memoria del caro sacerdote e missionario.

Ha detto:

“Conservare il ricordo di figure come Padre Valentino significa custodire un patrimonio di valori vivo, che parla con forza alle nuove generazioni e stringe i nodi del nostro essere comunità.

La sua è stata una vocazione vissuta con un’autenticità rara, un cammino fatto di vicinanza reale alle persone, specialmente nei momenti più delicati della vita.

Per chi si occupa oggi di sanità e salute pubblica l’esempio di Padre Valentino è un monito costante: la vera cura comincia sempre dalla prossimità, dall’attenzione agli ultimi e dalla capacità di non lasciare indietro nessuno”.

L’intitolazione del largo rappresenta un abbraccio collettivo e un ringraziamento a un uomo che ha speso ogni giorno della sua esistenza tra la parola, l’impegno pastorale e le opere di carità, lasciando una traccia che il tempo non cancella.

Ha concluso Latronico:

“Voglio rivolgere un ringraziamento davvero sentito al Comitato degli Amici di Padre Valentino Gutiérrez, che con una dedizione ammirevole continua a far camminare sulle proprie gambe il messaggio umano e spirituale del Padre, e al Sindaco di Bernalda, Francesca Matarazzo, insieme a tutta l’amministrazione comunale, per aver voluto e sostenuto questa iniziativa così densa di significato.

Ricordare Padre Valentino oggi significa, per tutti noi, rinnovare l’impegno quotidiano verso i valori del servizio e della solidarietà”.