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Matera: ancora sole e temperature in aumento. Ecco le ultime previsioni

14 Giugno 2026

Nuovo rinforzo dell’anticiclone, con tempo stabile e temperature in graduale risalita.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 15 Giugno, avremo in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 18°C.

Martedì 15 Giugno avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.