Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ASL Matera ringrazia: “La vostra azione è un atto d’amore che salva vite”

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che ricorre oggi, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ringrazia tutti i donatori che, con generosità e senso di responsabilità, contribuiscono ogni giorno a garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine – afferma Luigi Ciancio, Sostituto Direttore del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIT) di Matera – alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, AVIS e FIDAS della Basilicata.

Il loro quotidiano impegno nel sensibilizzare la comunità è il cuore pulsante di una solidarietà straordinaria.

Un grazie infinito va a ogni singolo donatore, in occasione della Giornata Mondiale a voi dedicata: la vostra azione è un atto d’amore capace di salvare innumerevoli vite”.