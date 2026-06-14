“Metamorfosi tra i Sospiri” in passerella: studenti dell’IIS Ferrandina uniscono moda sostenibile, ricerca e territorio

Il viaggio straordinario di “Metamorfosi tra i Sospiri” ha portato in passerella il talento puro e la creatività degli studenti dell’ IIS Ferrandina, in una splendida sinergia con Venuste Italy SRLS e il brand di moda sostenibile Velvet Phoebè.

Non è stata solo una sfilata, ma un vero percorso sensoriale dove il saper fare ha incontrato l’innovazione.

Un lavoro corale che ha unito ITIS Chimica ed Elettronica, Liceo Scientifico e IPIA, trasformando idee e tecniche in creazioni sartoriali contemporanee.

Tra le innovazioni presentate: la tintura naturale alla Majatica e il bottone elettronico, simboli di una metamorfosi che unisce territorio, ricerca e visione.

Un progetto che lascia un segno e apre nuove possibilità.

Grazie a questi splendidi ragazzi per averci mostrato il potere della metamorfosi e la bellezza del futuro che avanza.