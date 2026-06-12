Meteo Matera, temperature in rialzo! Ecco le previsioni aggiornate

Nuovo rinforzo dell’anticiclone dal fine settimana, con tempo stabile e temperature in graduale risalita.
Ma che tempo ci attende a Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 13 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.
Domenica 14 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.