Montescaglioso: Nina Zilli in concerto. Ecco quando

Montescaglioso si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate all’insegna della grande musica italiana.

Il Comitato Feste Patronali ha ufficialmente annunciato il concerto di Nina Zilli, in programma il prossimo 21 agosto nell’ambito della tradizionale serata dedicata al cantante.

Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo di cittadini, appassionati e visitatori, pronti a partecipare a un evento che si preannuncia tra i momenti clou del calendario estivo.

L’annuncio è arrivato giovedì 11 giugno attraverso i canali social del Comitato Feste Patronali di Montescaglioso, che ha presentato ufficialmente l’artista scelta per il prestigioso appuntamento musicale.

«È un piacere e un onore ospitare nella nostra città una delle voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana contemporanea», si legge nel comunicato diffuso dal Comitato.

Cantautrice, conduttrice radiofonica e volto noto della televisione, Nina Zilli ha saputo costruire nel corso degli anni un’identità artistica originale, fondendo le sonorità del soul, del jazz e del reggae con il pop italiano.

Protagonista di quattro edizioni del Festival di Sanremo e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2012 con il brano L’amore è femmina, l’artista piacentina ha conquistato il pubblico grazie a uno stile elegante e inconfondibile, capace di attraversare generazioni e generi musicali.

Sul palco di Montescaglioso porterà alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da 50mila a Per sempre, passando per L’uomo che amava le donne e Sola, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, ritmo e raffinatezza musicale.

«Il concerto di Nina Zilli non sarà soltanto un live, ma la conferma che la musica italiana può ancora esprimere stile, personalità e autenticità», sottolinea il Comitato nel messaggio rivolto alla cittadinanza, chiudendo con un gioco di parole che richiama uno dei successi più celebri dell’artista: «Stay soul! Quest’anno il concerto del 21 agosto “È femmina”».

L’appuntamento del 21 agosto arricchisce ulteriormente il programma della Festa Patronale di Montescaglioso e si candida a essere uno degli eventi più partecipati dell’estate lucana.

Per il pubblico sarà l’occasione di assistere dal vivo all’esibizione di una delle artiste più originali e apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo.