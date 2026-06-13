Basilicata: un regolamento per sbloccare il potenziale turistico di fiumi e laghi. Presentata un’interrogazione urgente

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, ha depositato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello, sul rilascio delle concessioni relative al demanio idrico fluviale e lacuale, “per conoscere se siano in corso attività per la predisposizione del regolamento attuativo previsto dalla normativa regionale, quale sia lo stato di avanzamento del procedimento di elaborazione, quali siano i tempi previsti e se siano stati avviati confronti con gli enti interessati.

Il regolamento previsto dalla legge regionale è un atto necessario perché è finalizzato a disciplinare le concessioni riguardanti beni immobili appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale lucano, inclusi alvei, pertinenze idrauliche, aree navigabili e relative proiezioni aeree e sotterranee.

Ed è un passaggio essenziale per garantire una corretta gestione del patrimonio demaniale idrico regionale”.

Lacorazza ha anche chiesto l’audizione in Terza commissione dell’assessore, “perché il tema delle concessioni demaniali è legato alla navigabilità degli invasi e quindi a una più generale valorizzazione di questi luoghi sul piano turistico e ambientale“.