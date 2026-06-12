Scuola, Basilicata: liquidati oltre 1,68 milioni ai Comuni per i libri di testo. I dettagli

La Regione Basilicata ha disposto la liquidazione di 1.685.729,72 euro a favore dei Comuni lucani per garantire la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti nell’anno scolastico 2025/2026.
Le risorse, già rese disponibili agli enti locali, consentiranno di sostenere concretamente le famiglie lucane nell’affrontare le spese scolastiche e di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio.
L’importo complessivo comprende 1.635.729,72 euro destinati ai contributi per l’acquisto dei libri di testo e 50.000 euro riservati agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo:
“Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della Regione Basilicata verso il mondo della scuola e verso le famiglie che affrontano ogni anno i costi legati all’istruzione dei propri figli.
Garantire il diritto allo studio significa rimuovere gli ostacoli economici che possono limitare le opportunità formative dei giovani. La tempestiva liquidazione delle risorse ai Comuni consentirà di dare risposte concrete ai cittadini e di sostenere in particolare le fasce più fragili della popolazione studentesca”.
I pagamenti interessano 131 Comuni della Basilicata, che potranno ora procedere alle attività di competenza per l’erogazione dei contributi ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico regionale.
L’intervento rientra nelle misure regionali a sostegno dell’istruzione e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire pari opportunità di accesso ai percorsi scolastici e contribuire al successo formativo degli studenti lucani.